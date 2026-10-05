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Pagliara (Cisal): «Brindisi verso una nuova fase industriale con idrogeno e Gigafactory»

lunedì 5 ottobre 2026

BRINDISI – La Cisal guarda con favore all’accelerazione dei progetti legati alla transizione energetica nel territorio brindisino. Il segretario provinciale Massimo Pagliara indica nella Hydrogen Valley promossa da Edison e nell’avanzamento della Gigafactory di Eni Storage Systems due passaggi importanti per il rilancio industriale, con possibili ricadute sul fronte degli investimenti, dell’innovazione e dell’occupazione qualificata.

 

Di seguito il comunicato integrale della Segreteria provinciale Cisal di Brindisi.

Il territorio vede finalmente muoversi player industriali solidi, capaci di introdurre investimenti veri, tecnologie avanzate e una visione che guarda ai prossimi decenni. 
Tra questi, il progetto della Hydrogen Valley promosso da *Edison* rappresenta un passaggio strategico: un’infrastruttura che porta l’idrogeno verde dentro la filiera produttiva pugliese, aprendo la strada a un modello industriale più pulito, competitivo e capace di generare lavoro qualificato. È il segnale che la transizione non è più un titolo, ma un cantiere reale. 
Le istituzioni regionali e locali, dialogando con questi soggetti, stanno favorendo l’arrivo di nuovi insediamenti industriali che possono ridisegnare il ruolo della Puglia nel panorama energetico nazionale.
È un approccio che CISAL considera essenziale: la crescita nasce quando imprese affidabili e istituzioni responsabili si parlano, collaborano e costruiscono. 
In parallelo, avanzano i lavori per la Gigafactory di *Eni Storage Systems* , un altro pilastro della nuova economia energetica del territorio. Sono stati individuati i primi gruppi di lavoratori da formare alla linea *BESS* , segno che la filiera sta prendendo forma e che la crescita industriale si traduce in opportunità concrete per la comunità. 
Il confronto tra azienda e organizzazioni sindacali procede con continuità e spirito costruttivo: un metodo che CISAL considera decisivo per accompagnare la trasformazione garantendo qualità del lavoro, sicurezza, competenze e stabilità occupazionale. 
Brindisi e la Puglia stanno entrando in una nuova primavera industriale. CISAL sarà parte attiva di questo percorso, sostenendo ogni progetto che unisca innovazione, lavoro di qualità e sviluppo territoriale. La *transizione energetica* è una sfida, ma soprattutto un’occasione: il territorio ha finalmente l’opportunità di coglierla.
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                                                                                                 SEGRETERIA PROVINCIALE   BRINDISI

MASSIMO PAGLIARA

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