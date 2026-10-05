Brindisi, dal 6 ottobre apre a Palazzo Guerrieri lo sportello gratuito per formazione e lavoro

Dal 6 ottobre parte l’Orientation Desk: assistenza per curriculum, colloqui, formazione e opportunità professionali. Il servizio sarà attivo due giorni alla settimana

BRINDISI – Un luogo nel centro della città dove cercare un lavoro potrà significare anche ricevere aiuto per preparare un curriculum, affrontare un colloquio, individuare un corso di formazione o capire come trasformare un’idea in un'attività. Da martedì 6 ottobre apre a Palazzo Guerrieri l’Orientation Desk del Comune di Brindisi, un nuovo servizio gratuito dedicato all’orientamento e all’inserimento professionale.

Lo sportello sarà ospitato negli spazi di Molo 12 Coworking, in via Guerrieri 7, e sarà accessibile il martedì dalle 9 alle 15 e il giovedì dalle 12 alle 18.

L’obiettivo è soprattutto pratico: accompagnare chi si trova fuori dal mercato del lavoro o intende costruire un nuovo percorso professionale, evitando che la ricerca di un’occupazione si riduca alla semplice consultazione di offerte e annunci.

Gli operatori potranno infatti affiancare gli utenti nella ricerca attiva di un impiego, nella preparazione o revisione del curriculum vitae e delle lettere di presentazione, nella simulazione dei colloqui e nell’analisi delle competenze possedute. Saranno inoltre fornite informazioni su corsi di formazione, bandi, tirocini e possibilità legate all’autoimprenditorialità.

Una parte delle attività sarà dedicata anche al cosiddetto personal rebranding, con strumenti per migliorare la propria presentazione professionale sia online sia nei rapporti diretti con le aziende. Sono previsti, inoltre, momenti di incontro tra persone in cerca di occupazione e imprese del territorio.

Il servizio non guarda esclusivamente a chi ha già terminato il proprio percorso di studi. L’Orientation Desk offrirà anche orientamento scolastico e universitario, con particolare attenzione alle scelte formative degli studenti e alla prevenzione della dispersione.

La platea individuata dal progetto è particolarmente ampia. Potranno rivolgersi allo sportello disoccupati e inoccupati, giovani NEET, donne, immigrati, persone con disabilità, detenuti e, più in generale, cittadini che intendono entrare, rientrare o riposizionarsi nel mercato del lavoro. Un'attenzione specifica viene riservata ai disoccupati di lungo periodo, alle persone inattive e alle situazioni di maggiore fragilità.

L’Orientation Desk rappresenta una delle azioni di “Br.E.N.T.O – Brindisi, Empowerment, Nuovi Talenti ed Opportunità”, progetto promosso dal Comune di Brindisi nell’ambito dell’avviso regionale “Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato attraverso il PR FESR-FSE+ Puglia 2021-2027.

Attorno all’iniziativa è stata costruita una rete che comprende, oltre al Comune di Brindisi, The Qube Incubatore, ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, Cefas – Centro di formazione ed Alta specializzazione, CooperformPuglia, AKA srl, Pasternak srl, Programma Sviluppo e Unisco – Network per lo sviluppo locale ETS.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0831 361932 oppure scrivere all’indirizzo punticardinalibrento@gmail.com.