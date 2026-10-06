Aeroporto di Brindisi, la pista 05/23 cambia volto: meno tempi di rullaggio e tecnologia da primato

BRINDISI – Non è soltanto una pista riqualificata. Per l'Aeroporto del Salento si chiude un intervento destinato a incidere sull'organizzazione dei movimenti degli aeromobili e, contemporaneamente, a spingere ancora più avanti la digitalizzazione dello scalo brindisino.

Con il rilascio del certificato di collaudo e il conseguimento dell'agibilità da parte dell'ENAC si è infatti concluso l'iter tecnico-amministrativo relativo ai lavori che hanno interessato la pista 05/23 dell'aeroporto di Brindisi.

Il via libera certifica la conformità delle opere agli standard tecnici e di sicurezza e rende pienamente utilizzabile la nuova configurazione dell'infrastruttura.

La 05/23 è la pista secondaria dello scalo brindisino, lunga circa 1.800 metri, a fronte degli oltre 3.000 metri della principale 13/31. Con l'intervento appena concluso potrà essere impiegata non soltanto nelle operazioni di decollo e atterraggio, ma anche come via di rullaggio degli aeromobili.

Ed è proprio qui che si trova uno degli effetti più concreti dell'opera: poter sfruttare meglio l'infrastruttura significa rendere più fluida la movimentazione degli aerei a terra e ridurre i tempi necessari per il rullaggio, con benefici che possono diventare particolarmente importanti nelle fasce e nei periodi caratterizzati dalla maggiore concentrazione di voli.

Ma la novità forse più significativa si trova dietro le quinte ed è tecnologica.

È stata completata l'integrazione del sistema di gestione delle luci aeroportuali con la Remote Tower di ENAV, la torre digitale attraverso la quale vengono gestite le operazioni aeroportuali mediante sistemi tecnologici avanzati.

Il nuovo sistema consente di controllare a distanza l'illuminazione sia della pista principale 13/31 sia della 05/23, regolando le luci in funzione delle condizioni meteorologiche e della visibilità.

Secondo quanto reso noto da Aeroporti di Puglia, quello entrato in funzione a Brindisi rappresenta il primo prototipo messo in esercizio di questa particolare tipologia di controllo.

Un elemento che dà all'intervento un valore che va oltre la semplice riqualificazione fisica della pista: infrastruttura tradizionale e gestione digitale vengono integrate in un unico sistema operativo.

La conclusione dei lavori arriva, inoltre, all'interno di un percorso più ampio di sviluppo dell'Aeroporto del Salento. La particolare configurazione dello scalo brindisino, dotato di due piste con orientamenti differenti, rappresenta infatti una caratteristica importante della sua infrastruttura di volo.

La riqualificazione della 05/23 permette ora di sfruttare in maniera più efficiente questa configurazione, soprattutto nella gestione dei movimenti a terra.

Per Brindisi significa quindi aggiungere un altro tassello al processo di modernizzazione dell'aeroporto: non una nuova pista, ma una pista esistente profondamente riqualificata e inserita in un sistema di gestione sempre più digitale, con l'obiettivo di aumentare efficienza e capacità operativa dello scalo.

Un investimento che guarda anche alla crescita del traffico aereo: più possibilità nella gestione degli aeromobili, tempi di rullaggio potenzialmente più contenuti nei momenti di maggiore pressione operativa e tecnologie integrate che fanno dello scalo brindisino anche un banco di prova per nuove modalità di gestione aeroportuale.

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