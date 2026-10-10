Brindisi, Confindustria punta sulla nautica: allo SNIM il rilancio della filiera pugliese

BRINDISI – Dalla costruzione delle imbarcazioni alla componentistica, fino alle lavorazioni artigianali specializzate: è su questa rete di attività che Confindustria Brindisi punta per sostenere nuove prospettive di crescita delle imprese locali. L’occasione per ribadire questa posizione è stata la conferenza stampa di presentazione della XXII edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, alla quale ha partecipato il presidente dell’associazione, Giuseppe Danese.

Nella lettura di Confindustria, il potenziale della nautica riguarda un sistema produttivo ampio, nel quale competenze industriali e innovazione possono tradursi in opportunità commerciali e maggiore competitività. Il salone rappresenta, in questo quadro, uno strumento per dare visibilità alle aziende pugliesi e favorirne la promozione sui mercati italiani ed esteri.

Il punto centrale indicato dall’associazione è la necessità di rafforzare i collegamenti tra le diverse realtà del comparto. Cantieri, produttori di componenti e artigiani specializzati costituiscono, secondo Confindustria Brindisi, una filiera strategica il cui sviluppo può avere ricadute sull’intera economia territoriale.

Per accompagnare questo percorso, l’organizzazione richiama il ruolo della collaborazione tra imprese, istituzioni e Distretto, insieme al sostegno della Regione Puglia. Una cooperazione considerata essenziale per consolidare il settore e ampliare la presenza delle produzioni pugliesi oltre i confini nazionali.

La partecipazione di Danese alla presentazione dello SNIM si inserisce in questo impegno. Confindustria Brindisi conferma infatti l’intenzione di sostenere le iniziative che favoriscono l’incontro tra aziende e la valorizzazione delle competenze locali, individuando nella nautica uno degli ambiti su cui costruire nuove possibilità di sviluppo.

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