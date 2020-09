Ostuni. venerdì 25 settembre la "Festa dei lettori" (alle ore 18:00 nel Chiostro San Francesco)

Da ormai sette anni il Presidio del Libro di Ostuni si impegna a coinvolgere la comunità cittadina in progetti che abbiano come obiettivo la circolazione delle idee e l’amore per la lettura.





Nel mese di settembre, l’associazione I Presidi del libro organizza eventi culturali per celebrare la "Festa dei lettori" e quest'anno non fa eccezione. Paola Cirasino, responsabile del Presidio del Libro di Ostuni, insieme al gruppo di volontari che con lei lavorano, ha organizzato nell’ambito dell’ iniziativa promossa dalla Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo e dal Comune di Ostuni, e che vede anche la collaborazione delle associazioni Meic e La Bottega del libro, il singolare incontro a due voci con gli autori Omar di Monopoli e Maria Pia Romano autori rispettivamente di “Nella perfida terra di Dio” e “Ale amiche imperfette”