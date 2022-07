Aneddoti e segreti della Regina Elisabetta raccontati nel castello di San Vito dei Normanni La giornalista Rai Ilaria Grillini presenta il suo libro edito da Rai Libri venerdì 8 luglio alle 19.30 nel castello Dentice di Frasso. L’autrice dialogherà con la giornalista Fabiana Agnello



Si intitola “Elisabetta la regina ‘italiana’. La lunga storia d’amore che lega i Windsor al nostro Paese” il nuovo successo editoriale della giornalista Rai Ilaria Grillini e sarà presentato venerdì 8 luglio alle 19.30 nel Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni. L’autrice dialogherà con la giornalista Fabiana Agnello. Elisabetta la regina “italiana”



Quella dei Windsor è di certo una tra le famiglie regnanti che nel corso degli anni ha fatto parlare di sé. Da quando Edoardo VIII rinunciò al regno per sposare la bella americana Wallis Simpson, fino ad arrivare ai nostri giorni e a tutti i pettegolezzi che girano intorno al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle.



Ilaria Grillini, giornalista esperta in materia di teste coronate di tutta Europa, in questo libro ricostruisce il privilegiato rapporto che tutti gli esponenti del casato reale inglese hanno intrattenuto con l’Italia, grazie anche alle testimonianze delle persone – nobili, politici e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e gente comune – che hanno avuto il piacere di incontrarli.



Non solo Elisabetta II e il principe Filippo, ma anche Giorgio V, la Regina Madre, Carlo e Diana, e più recentemente il giovane Harry con relativa consorte, sono spesso venuti nel nostro Paese, e lo hanno visitato dal Piemonte alla Sicilia, passando per Roma e Firenze. A partire dunque dai cinque viaggi ufficiali “e mezzo” della Regina Elisabetta, l’autrice ci racconta tanti curiosi aneddoti sui Reali inglesi – dalle gaffe meno conosciute del Principe Filippo alle occhiatacce della Regina alla servitù che non sa rispettare alcuni dettagli del protocollo a tavola, dal mood assente e malinconico di Diana nel suo viaggio in Italia con Carlo al buon gusto in fatto di vini del Principe di Galles – in un capitolo inedito sulla storia della Casa Reale inglese, che da sempre fa discutere e sognare tutti coloro che ne seguono le vicissitudini.



Biografia di Ilaria Grillini

Ilaria Grillini è giornalista professionista dal 1999. Dal 1991 è stata in Fininvest alla produzione del Tg5 e successivamente, da giornalista, in Mediaset. In Rai dal 2000, ha realizzato interviste, dirette, servizi, legati all’attualità, alla moda e al costume nella trasmissione “La vita in diretta”, collaborando poi a diversi programmi. Nel 2008 nasce da una sua idea “l’Italia delle grandinastie”, un programma in seconda serata su Rai1 che condurrà per due anni. Insieme alle colleghe Paola Pisa e Roberta Petronio ha scritto il libro Romane (2013).