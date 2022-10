Ransonware: l'Italia il paese più colpito

Quest'anno, fino ad ora, l'Italia è stato il paese europeo più colpito dai ransomware, i virus informatici ransomware.



L'azienda di sicurezza informatica Trend Micro ha intercettato più di 8 milioni di ransomware nel mondo ed è stato visto come il 3,56% del totale, l’Italia è il primo paese in Europa per attacchi subito.



Inoltre, cosa non da poco l'Italia è risultata il terzo al mondo per il grandi malware, quello che si riscontrano nei documenti Word ed Ecxel.

Negli ultimi mesi nel nostro Paese abbiamo visto caso importanti di ransomware come quello contro il Gestore dei servizi energetici (Gse), o quello contro Eni e, quelli contro la Regione Sardegna o il comune di Palermo.

Addirittura, secondo l' ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, l’Italia è stato il quarto paese più attaccato al mondo dopo Stati Uniti, Germania e Francia.





Ma, in generale, il dato che si evidenzia è che gli attacchi ransomware sono in netta crescita a livello mondiale e quindi anche in Italia.



Ma cosa sono i ransomware? Il ransomware, (random = riscatto), è un programma informatico costruito ad hoc per bloccare i device ed i PC per chiedere appunto un riscatto. il danno è per lo più una cifratura dei dati, bloccando l’accesso ai contenuti del device in cui si (insinua)installa.



Gli autori quindi chiedo di seguire precise istruzioni per pagare il riscatto.

Se succede questo, va chiamata immediatamente la polizia informatica.

Il consiglio è quello di dotarsi di antivirus aggiornati ed efficienti (quelli "famosi" vanno bene tutti); ma soprattutto di non aprire e-mail da mittenti sconosciuti e scansionare sempre ogni chiavetta o supporto che colleghiamo ai nostri device.