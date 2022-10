2,7 milioni alla Puglia per otto progetti ammessi a finanziamento dal Ministero

Non solo infrastrutture per salute e sociale ma anche ricerca applicata per “salute, ambiente, biodiversità, clima”.

All’interno del PNRR è prevista una linea complementare destinata alla “Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima” e giusto due giorni fa sono stati notificati gli esiti della valutazione dei progetti presentati.

Il Ministero ha ammesso a finanziamento 13 progetti sui 24 complessivamente presentati e tra quelli finanziati la Puglia è presente con ben 8.

Dei complessivi 21 milioni destinati a finanziare i progetti di ricerca applicata la Puglia – con la rappresentanza di AReSS Puglia e ARPA Puglia – beneficerà di quasi 2.7 milioni e in due progetti su otto, come solo la Lombardia, è anche capofila.





AReSS Puglia figura nei progetti:

· [coordinatrice] Sostenibilità per l’ambiente e la salute dei cittadini nelle città portuali in Italia

· [coordinatrice] Il Sistema Nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica

· Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca

· Valutazione della esposizione e della salute secondo l’approccio integrato OneHealth con il coinvolgimento delle comunità residenti in aree a forte pressione ambientale in Italia

· Co-benefici di salute ed equità a supporto dei piani di risposta ai cambiamenti climatici

· Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato

ARPA Puglia figura nei progetti:

· Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria interna: Monitoraggio abbattImento riSchi Sanitari InquinamentO iNdoor (MISSION)

· L'impatto dell'ambiente e dei cambiamenti climatici sulle filiere alimentari e sulla loro sostenibilità