Carbone (FIALS) attacca la Asl di Brindisi per “gravi inadempienze agli obblighi di assunzione delle categorie protette”

BRINDISI - Il Segretario Generale della FIALS Giuseppe Carbone ha scritto all’Ispettorato del Lavoro, all’ARPAL Ambito Territoriale di Brindisi ed al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Puglia, denunciando le gravi inadempienze dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi in merito all’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, come previsto dalla Legge n.68/99. Carbone mette a nudo una situazione di assoluta trascuratezza verso i lavoratori più vulnerabili e sottolinea come l’azienda sanitaria abbia trasformato la presentazione dei prospetti informativi in un mero atto formale, senza tradurli in azioni concrete, volte a creare opportunità lavorative per le categorie protette.

“È inaccettabile – afferma Carbone – che un ente pubblico, quale l’ASL di Brindisi, mostri un totale disinteresse verso i doveri legali che impone la legge a tutela dei lavoratori più vulnerabili. Questa situazione è una ferita aperta sul nostro sistema, un oltraggio ai principi di giustizia sociale e uguaglianza. Non possiamo permettere che si continui a trascurare i diritti dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, e per questo, chiediamo un intervento immediato per porre fine a questa vergognosa situazione”.

Carbone chiede che si intervenga prontamente, attraverso un’indagine immediata e risolutiva da parte delle autorità competenti, verificando l’inadempimento dell’ASL di Brindisi e sollecitando l’avvio immediato delle procedure di assunzione per garantire la copertura delle quote di riserva previste dalla legge.

“La FIALS – conclude Carbone – seguirà da vicino gli sviluppi di questa vicenda, continuando a lottare per i diritti e la giustizia sociale dei lavoratori, in particolare di coloro che appartengono alle categorie protette, il cui rispetto deve essere al centro dell’azione di ogni ente pubblico”.