"Sette secoli di arte italiana": successo triplo per la mostra al castello di Mesagne

Le 51 opere d'arte italiana hanno risplenduto con una bellezza indiscutibile, creando tre significativi momenti di successo per la mostra "Sette secoli di arte italiana", allestita nel castello di Mesagne sotto la guida del prof. Pierluigi Carofano. Organizzata da Micexperience Rete d'Imprese nel contesto del Protocollo d'Intesa Puglia Walking Art, con il supporto del Comune di Mesagne e della Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la mostra ha segnato un primo boom di interesse previsto.

Il secondo boom è avvenuto la scorsa domenica, quando centinaia di visitatori hanno preferito il fresco delle sale del castello per ammirare opere di Leonardo, Raffaello e Artemisia Gentileschi, evitando il caldo dell'agosto festivo.

Oggi, il terzo boom è stato annunciato durante una conferenza stampa all'auditorium del castello. Questo terzo successo, denominato "Agosto in Mostra", comprende una serie di eventi collaterali pensati per arricchire l'esperienza dei visitatori estivi. Secondo Pierangelo Argentieri di Micexperience, la mostra ha superato ogni aspettativa e si avvicina al sold out, diventando un punto di riferimento culturale dopo l'evento del G7.

Il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, ha sottolineato l'eccezionale qualità della mostra e la sua capacità di attrarre un pubblico di alto livello, elogiando anche l'organizzazione logistica che ha reso possibile questo successo.

Il delegato alla Cultura e al Turismo, Marco Calò, ha confermato l'importanza degli eventi collaterali che arricchiscono l'esperienza complessiva della mostra, invitando tutti a partecipare e scoprire l'arte italiana nei secoli.

L'associazione Codia ha proposto esperienze immersive in realtà virtuale, mentre l'Associazione italiana sommelier ha curato gli "Aperimostra", eventi sold out che abbinano vino e arte. La Cooperativa Thalassia ha offerto visite guidate come "Leonardo e le stelle", arricchite da esperienze planetarie notturne.

Infine, il 29 agosto è prevista "Enigma Leonardo", un evento speciale dedicato al genio rinascimentale che promette di essere un viaggio avvincente tra documenti inediti e videoricostruzioni.

Il successo della mostra dimostra chiaramente che Mesagne è diventata una destinazione culturale imperdibile per gli amanti dell'arte e della storia italiana.