Direttamente dagli U.S.A., arriva anche a Brindisi il Silent Reading Party. Tutte le info

BRINDISI - Il rito del Silent Reading Party arriva anche a Brindisi, con un appuntamento fissato per lunedì 26 agosto al Mediaporto, lo spazio cittadino dedicato al silenzio, ai libri e alla lettura.

Questo fenomeno, nato negli Stati Uniti pochi anni fa per contrastare l’effetto alienante degli smartphone anche durante momenti di socialità, è partito dai circoli letterari di New York e ha raggiunto l'Italia. In Puglia, la prima edizione si è tenuta a Bari, e ora giunge a Brindisi. Il Silent Reading Party si è rapidamente trasformato in un rito collettivo, dove gli amanti della lettura si incontrano per spegnere i telefoni e leggere in silenzio. Due aspetti caratterizzano la sua unicità: i partecipanti leggono tutti insieme e nello stesso luogo!

La lettura diventa così un atto corale, politico e poetico, con un forte significato simbolico, capace di offrire un’esperienza semplice ma potente di lettura condivisa. È un viaggio tra le pagine di molti libri che, per un’ora, unisce amici e perfetti sconosciuti. I Silent Reading Party stanno diventando occasioni per scoprire un nuovo modo di vivere gli spazi, la città, il tempo e la lettura, sia in forma intima che collettiva.

"Incontrarsi per leggere, con un tempo lento, elettivo, dedicato. Abbandonare per un’ora cellulari, smartphone, tecnologia. Concedersi il lusso di fermarsi. Farlo in uno spazio condiviso e per tutti. Regalarsi infine un tempo di confronto, di ascolto, di parola. E magari sorseggiare un buon bicchiere di vino. La bellezza è in questi momenti semplici, che costruiscono esperienze, che creano legami. In una parola, che sono comunità," dichiara Chiara Sergio della Libreria Pupilla, che ha proposto l’idea a Luigi D’Elia, curatore del progetto culturale del Mediaporto.

Tutto da scoprire, quindi, ciò che accadrà il prossimo lunedì al Mediaporto. I partecipanti potranno portare il libro che stanno leggendo o prenderne uno in prestito dalla biblioteca, portare una stuoia o una sdraio se lo desiderano. Il personale del Mediaporto allestirà un ambiente accogliente per l’evento, mentre l’angolo del vino sarà gentilmente offerto da Cantine Risveglio Agricolo.

L’evento, come altri che animano il Mediaporto, è il risultato della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa. Questa occasione in particolare è realizzata in collaborazione con la Libreria Pupilla e il Festival delle Letture in Movimento-Brindisi Legge, un progetto che collega le Case di Quartiere del Comune di Brindisi.