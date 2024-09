Brindisi: il Maestro Cosimo Spinelli celebra 50 anni di Taekwondo. Il suo contributo è stato riconosciuto dalla FITA

BRINDISI - Attivo da quasi mezzo secolo, Spinelli è una figura di spicco nella diffusione del Taekwondo in Puglia, operando principalmente a Brindisi e, in passato, a Tuturano (BR). Ha formato intere generazioni di atleti, portando il Taekwondo brindisino a ottenere numerosi successi sia a livello nazionale che internazionale. Oltre a essere un tecnico rispettato, con un passato brillante come arbitro nazionale, ha dedicato la sua vita all'allenamento dei suoi allievi e alla promozione del Taekwondo.

Il suo contributo è stato riconosciuto dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), che gli ha conferito numerosi attestati e onorificenze.

Tra i suoi successi principali:



- Dal 1988 insegna nella più antica Società di Taekwondo in Puglia;

- È stato il primo in Puglia a vincere il Campionato Italiano Juniores con i suoi atleti nel 1982;

- Ha portato il primo campione italiano pugliese (De Luca Costantino);

- Ha ottenuto il primo titolo europeo in Puglia con l’atleta Massimiliano Romano nel 1990;

- Il suo team ha vinto la Coppa Italia a squadre regionali nel 1993;

- Ha formato un atleta che ha vinto un titolo mondiale per audiolesi nella categoria "Poomsae" e una medaglia d'argento nella categoria "Combattimento" (Perez Adriano, 2000);

- Ha vinto la Coppa Puglia nel 1984;

- Per venti anni, il suo team è stato campione a livello regionale e interregionale;

- Ha ricevuto otto convocazioni nella Nazionale "Poomsae" tra marzo e maggio 2011.

Spinelli è salito sul podio ben 97 volte: 72 al primo posto, 18 al secondo e 7 al terzo. Ha partecipato a un Campionato Mondiale Masters (2013), un Campionato Europeo (2011), un Campionato Europeo Masters (2011), dieci Campionati Italiani, 22 Campionati Interregionali, e numerosi altri tornei, tra cui eventi internazionali online. Il suo unico rammarico è stato vedere uno dei suoi atleti rifiutare l’opportunità di partecipare alle Olimpiadi di Sydney.