Leo Club Virgilio Brindisi organizza "Zaino Sospeso" la raccolta solidale di materiale scolastico

BRINDISI - Dal 15 al 30 settembre 2024, prende il via la campagna di raccolta solidale di materiale scolastico “Zaino Sospeso”, promossa dal Leo Club Virgilio Brindisi. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà, garantendo a tutti i bambini il materiale necessario per affrontare il nuovo anno scolastico con serenità.

Durante il periodo indicato, sarà possibile donare articoli di cancelleria come album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari e libri. I materiali raccolti saranno successivamente distribuiti alle famiglie più bisognose del territorio.

Le cartolerie di Brindisi che hanno aderito all’iniziativa e dove sarà possibile lasciare le donazioni sono:

La Cartoleria Del Corso – Corso Roma, 107, 72100 Brindisi BR

Cartolinea Cartolibreria di Ruggiero Chiara – Piazza Sapri, 5, 72100 Brindisi BR

Cartolibreria Punto e Virgola – Viale Commenda, 53/a, 72100 Brindisi BR

Scuola Ufficio – Viale Commenda, 66, 72100 Brindisi BR

Punto Carta Brindisi – Viale Commenda, 92, 72100 Brindisi BR

New Bell' Idea – Via Andrea Bafile, 25, 72100 Brindisi BR

Multi Service – Via Molise, 9, 72100 Brindisi BR

L’iniziativa, parte del progetto Mission 1.5 del Lions Club, mira a promuovere la solidarietà e il supporto reciproco all’interno della comunità locale, in particolare per garantire ai più piccoli un futuro scolastico più sereno e inclusivo.

L’idea del Service “Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di grandi difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica, le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Il Service è stato già realizzato dalla maggior parte dei clubs italiani lo scorso anno sociale con ottimi risultati: si è rivelato essere infatti un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà proprio all’inizio del nuovo anno di studi ancora segnato dal pericolo del Covid che ha messo in ginocchio anche la scuola.

Il Progetto consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali possono essere cartolibrerie e/o librerie o negozi di articoli di cancelleria in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari… (anche usati, purché in buone condizioni) che vengono segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso.

Chi entra nell’esercizio commerciale può aderire all’iniziativa acquistando il materiale da donare alle famiglie bisognose.

Per maggiori informazioni, segui l'account Instagram @leoclubvirgiliobr e cerca il logo dello Zaino Sospeso nelle cartolerie, librerie e centri commerciali della tua città.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Unisciti a noi e partecipa alla raccolta!

Leo Club Virgilio Brindisi