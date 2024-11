Difendersi e denunciare… Ad Ostuni un corso gratuito di autodifesa presso la Talenti Liberi

Non basta difendersi e divincolarsi dalle situazioni di pericolo…bisogna anche riconoscerle in anticipo e soprattutto avere il coraggio di denunciare.



OSTUNI - La scuola di arte teatro danza Talenti Liberi ha avviato una attività sportiva rivolta in ambito sociale per fronteggiare la piaga che attanaglia la società e che tutti i tg nazionali ogni giorno danno triste notizie.

La scuola ha aderito ad un progetto denominato “ALLENATI CONTRO LA VIOLENZA” dell’ASSESORATO ALLO SPORT PER TUTTI della REGIONE PUGLIA aprendo un corso gratuito di AUTODIFESA rivolta a ragazzi, ragazze ed adulti che terminerà il 30 aprile 2025.

Il corso di autodifesa verrà svolto da Maestri tecnici ed istruttori sportivi di judo esperti in tecnica di autodifesa, avvalendosi della collaborazione anche di volontari sportivi.

Durante il corso verranno insegnate le varie tecniche di difesa da mani nude o da qualsiasi arma o corpo contundente attuo a ferire ed offendere e a ledere la nostra salute, oltre che a ricercare la forma fisica atletica necessaria per fronteggiare tutte le situazioni avverse di pericolo oltre che anche per lo scopo salutare e di benessere fisico della pratica dello sport .

I femminicidi e tutti gli episodi di violenza rivolti ai più deboli ai più marginati ed ogni forma di bullismo potranno essere debellate se la società tutta unita si stringe intorno a questi episodi e cerca nel dialogo comune l’unica vera via di uscita.

Per tanto il corso prevede anche dei seminari ed incontri con le operatrici dei Centri antiviolenza INSIEME SI PUO’, COOP. F. APORTI e CIISAF che insieme ai servizi sociali del comune di Ostuni e dall’ Ass.re Antonella Turco, ci aiuteranno a riconoscere ed evitare e segnalare fenomeni di violenza.

Una formazione completa per la tua sicurezza e quella degli altri.

Il corso è gratuito ed è tutti i mercoledì dalle ore 16:15 alle ore 17:30 presso la scuola Arte Teatro Danza TALENTI LIBERI di Ostuni (BR) sita in via Bari 2 (Zona Artigianale).



”La Libertà e’ un bene cosi grande che tutti vogliono avere la propria, ed un pò di quella degli altri”….cit Francois Dominique de Reynaud