Il progetto FACTA si è concluso con successo: l turismo accessibile e accogliente anche per i soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Con la chiusura del laboratorio di informatica, si conclude il progetto FACTA – Formazione, Accoglienza e Consapevolezza per un Turismo amico degli Autistici, un’iniziativa che ha saputo coniugare inclusione e innovazione sociale.

FACTA ha avuto l’obiettivo di sviluppare esperienze formative e strumenti pratici per rendere il turismo accessibile e accogliente anche per i soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Attraverso una serie di laboratori tematici, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di acquisire competenze in vari ambiti, favorendo la crescita personale e la sensibilizzazione collettiva.

L’ultimo laboratorio, dedicato all’informatica, ha fornito ai ragazzi strumenti fondamentali per utilizzare le tecnologie digitali come mezzo di comunicazione ed espressione, sottolineando il ruolo cruciale che queste rivestono nel promuovere l’inclusione sociale.

Con la chiusura di questa iniziativa, è il momento di esprimere la nostra profonda gratitudine.

Un sincero ringraziamento va all’Associazione Apulia Tourism & Food che ha ideato e coordinato il progetto, al Comune di Mesagne, nella persona del sindaco Toni Matarrelli, e all’Ambito Territoriale Sociale BR4 di Mesagne, in particolare al suo presidente Antonio Calabrese; ai partner privati costituiti dalle Associazioni Fiorediloto, Azioni Solidali, Il Segno Mediterraneo, Coloriamo il Mondo, Angsa Brindisi, che hanno contribuito con il loro supporto e la loro visione a rendere FACTA una realtà concreta e innovativa.

Grazie alla Regione Puglia che ha creduto nel progetto sostenendolo con i fondi rivenienti dall’Avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0”. Grazie ai docenti Mauro Mattei, Dora Bitonti e Flavio Dipietrangelo, agli esperti di audiovisivo Simone Salvemini, Emanuela Mola, Francesco Lacorte e Viviana Rampino, alla psicologa Maria Concetta Marco, agli educatori Monica Cucinelli e Maximiliano Montero, all’esperto di marketing Gianvito Stasi, al facilitatore Francesco Rizzo, al tutor Cosimo Ble, al responsabile di progetto Laura Annalisa Lucchi e alla coordinatrice Maria Di Stradis: ognuno di loro ha contribuito a rendere speciale questo percorso con competenza e dedizione. Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che con entusiasmo e fiducia hanno accompagnato i loro ragazzi in questa esperienza, e ai giovani partecipanti, I veri protagonisti del progetto, che con il loro impegno hanno reso FACTA un esempio di inclusione viva e concreta.

FACTA non si ferma qui. Vi invitiamo a rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social, dove continueremo a condividere informazioni e nuovi progetti futuri. Il nostro impegno per un turismo e una società più inclusivi prosegue, perché l’inclusione è un viaggio che non finisce mai.

Grazie a tutti per aver creduto in FACTA e per averne fatto parte.

FACTA – Formazione, Accoglienza e Consapevolezza per un Turismo Amico degli Autistici

Insieme per un futuro accessibile a tutti.