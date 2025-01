"Giocosamente in Castello": al via gli eventi per scoprire il Castello Alfonsino di Brindisi

L'associazione le colonne inaugura una rassegna di eventi presso il castello alfonsino forte a mare di brindisi riaperto al pubblico dopo il restauro curato dal segretariato regionale del ministero della cultura per la puglia e dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di brindisi e lecce

La rassegna intitolata giocosamente in castello iniziera domenica 26 gennaio alle ore 10 con araldica al forte rivolta ai piu giovani l'attivita include una visita guidata dedicata agli stemmi storici del castello e un laboratorio per creare il proprio stemma araldico

Domenica 2 marzo alle ore 16 si terra carnevale in castello pensato per i ragazzi dai 6 ai 12 anni i partecipanti esploreranno il castello e approfondiranno la storia del carnevale e delle maschere della commedia dell'arte con la possibilita di indossare e personalizzare alcune di queste maschere

Il terzo appuntamento graffiti e in programma domenica 13 aprile alle ore 10 per bambini dai 6 anni in su dopo una visita guidata si svolgera un laboratorio in cui i partecipanti scopriranno la storia dei graffiti e realizzeranno un'opera personale

Infine sabato 3 maggio in occasione della giornata internazionale dell'astronomia si terra il laboratorio astronomico i giovani partecipanti potranno esplorare il cielo attraverso l'attivita guardastelle imparando a proiettare costellazioni e realizzare ologrammi di corpi celesti

L'obiettivo della rassegna e offrire un'esperienza unica di scoperta del patrimonio culturale proponendo il castello come un luogo di stimoli e condivisione per adulti e bambini

Per informazioni e prenotazioni scrivere a segreterialecolonne@gmail.com