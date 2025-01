Intelligenza artificiale tra rischi e opportunità: un modello europeo per il futuro digitale

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento e l’Associazione Altroconsumo hanno organizzato un convegno dal titolo «Rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale».

È prevista la partecipazione dell’On. Brando BENIFEI, relatore dell’Artificial Intelligence Act al Parlamento europeo.

Il convegno illustrerà il percorso di attuazione di questa recente normativa, gli investimenti necessari per sostenere le nostre aziende e per promuovere nel mondo il modello europeo di intelligenza artificiale: che sarà presentato con specifica attenzione al consumatore medio affinché comprenda i rischi che si affiancano agli indubbi vantaggi legati all’utilizzo di questi strumenti innovativi.

I lavori si svolgeranno a Lecce, nella sala della Grottesca del Rettorato dell’Università del Salento, in piazza Tancredi 7, venerdì 24 gennaio dalle ore 16,30, con ingresso libero.

Il convegno s’inserisce nel Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) «Digital market and consumer protection», finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. (PRIN PNRR 2022 Decreto direttoriale n. 1409 del 14.9.2022 – Progetto “Digital market and consumer protection” – ammesso a finanziamento con D.D. n. 1375 del 1.9.2023. Codice progetto P2022YLAF5_001 – CUP F53D23012150001).

Dopo i saluti istituzionali di Fabio POLLICE, Rettore dell’Università del Salento, di Luigi MELICA, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, di Pier Luigi PORTALURI, Coordinatore dell’Unità di ricerca IAROG, di Alessandro DELLI NOCI, Assessore regionale allo sviluppo economico e di Pamela FILONI, Rappresentante regionale di Altroconsumo, sono previste le relazioni di Sara TOMMASI, Direttrice dell’International Research Center on the Law of Digital Economy, Use and Governance of Artificial Intelligence and Consumer Protection e P.I. del Progetto PRIN «Digital Market and Consumer Protection» e di Luca MAINETTI, Ordinario di Ingegneria del software e vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione.

Seguirà una tavola rotonda moderata da Katia PERRONE, giornalista di Radio Norba, nella quale saranno messe a confronto le diverse posizioni in tema di regolazione dell'intelligenza artificiale, con attenzione anche ai diritti delle persone con disabilità e alla certificazione come presunzione di conformità.

Interverranno Marino MELISSANO, Segretario generale di Altroconsumo, Fabio CIRACÌ, Responsabile del Centro di ricerca interdipartimentale in Digital Humanities, Luca ZAMPARINI, Professore associato di Economia politica, Giancarlo NEGRO, a.d. di Links Management and Technology spa, Ruggero LENSI, Direttore generale UNI – Ente italiano di normazione e Giuseppe QUARTA, vice Presidente UIC Lecce.