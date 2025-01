Partono a Brindisi i corsi gratuiti per giovani e disoccupati grazie all'avviso GOL della Regione Puglia

La formazione professionale nel territorio brindisino rappresenta una sfida cruciale. Rispetto ad altre aree geografiche, le opportunità per accedere a corsi specializzati e qualificanti sono ancora limitate, lasciando molti giovani e adulti senza gli strumenti necessari per competere efficacemente nel mercato del lavoro.

In un contesto in cui le possibilità di crescita professionale sono sempre più rare, iniziative mirate possono fare la differenza nel creare un futuro migliore per chi vive in questa terra.

L'ente di formazione Boris Pasternak si pone come risposta a questa esigenza, offrendo percorsi formativi che combinano teoria e pratica, con l'obiettivo di fornire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Un investimento per il futuro del territorio

Il direttore dell'istituto, sottolineando l'importanza delle attività formative, ha dichiarato: “Brindisi ha un grande potenziale, ma è necessario investire nella formazione per permettere non solo ai giovani ma anche agli adulti di restare sul territorio. Vogliamo offrire strumenti concreti per creare una forza lavoro qualificata e pronta ad affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno. La nostra missione è ridurre il tasso di disoccupazione e migliorare le competenze di chi vive in questa terra, promuovendo l'inclusione lavorativa e sociale. Questi corsi rappresentano una vera opportunità spendibile da subito oltre a rappresentare una qualifica professionale di alto valore, anche senza aver intrapreso un percorso universitario.”

Due corsi per nuove opportunità

Tra le proposte di formazione spiccano due corsi altamente professionalizzanti e gratuiti nell’ambito del Programma GOL:

1. Addetto alla segreteria

Un percorso pensato per chi desidera acquisire competenze amministrative e di gestione d'ufficio, con un focus su comunicazione, contabilità e strumenti informatici.

2. Assistente domiciliare alla persona

Un corso dedicato alla formazione di figure professionali in grado di fornire supporto quotidiano e assistenza a persone fragili o anziane, rispondendo a una domanda crescente in ambito socio-assistenziale.

Entrambi i corsi rappresentano un'importante occasione per accedere a settori lavorativi in espansione, offrendo una formazione pratica e immediatamente applicabile.

Come iscriversi

Iscriversi è semplice: è sufficiente compilare il modulo informativo disponibile online al link dedicato:

https://www.borispasternak.it/avviso-gol/

Oppure, contattare direttamente la sede per maggiori informazioni

Email: info@borispasternak.it .

Tel: 0831 15 21 506

Cel 340 759 3129

Non perdere questa occasione per crescere e formarti: il futuro inizia ora!