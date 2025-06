Chiostro d’Estate: il 13 giugno inaugura la mostra “NODO ROVESCIO ritaglio di tempo in(VERSO)” di Francesco Pasca

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna culturale estiva Chiostro D’Estate- Pagine Erranti in collaborazione con “Brindisi città che legge”.

L’inaugurazione della mostra “NODO ROVESCIO ritaglio di tempo in(VERSO)” e “Cosmogonia – Mito e sacralità del Tempo, dell’artista Francesco Pasca, si terrà venerdì 13 giugno ore 18:30, presso il Chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33 e prevede un momento di approfondimento culturale e artistico con:

ARGOMENTAZIONE CRITICA: Prof.ssa Carmen De Stasio, saggista-critico e socia Brindisi e le Antiche Strade. EDITORE: Dott. Stefano Donno (I quaderni del bardo)

Ad arricchire l’esperienza, la PERFORMANCE: S’era, con Simone Franco (Tenore) e Giusy Zangari (Soprano).

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dal 13 al 23 giugno, secondo i seguenti orari: Dalle ore 17:00-20:00 (Chiusi il Sabato e la Domenica).

FINISSAGE 23 GIUGNO ORE 18:30, con un nuovo approfondimento culturale che partirà dal libro dell’Artista “Otranto – Il palindromo del tempo, a proposito si Singlossia e Sator” e si svilupperà su alcuni punti di contatto tra Otranto e Brindisi, tra storie, arti, culture e un confronto tra i mosaici pavimentali delle due città:

INTRODUCE: Prof.ssa Carmen De Stasio, saggista-critico e socia Brindisi e le Antiche Strade. INTERVENTI DI: Prof. Giuseppe Marella, Società di Storia Patria per la Puglia e Brindisi e le Antiche Strade e Prof. Teodoro De Giorgio, Società di Storia Patria per la Puglia

Nota sulla mostra: Cosmogonia – Mito e sacralità del Tempo si compone di immagini manufatte su legno con acrilico e tecniche miste che hanno necessità di vivere la loro visibilità, in un luogo idoneo, sia per la particolarità elaborata nei contenuti che per le dimensioni dell’opera che si compone di 25 riquadri 80×80 con in appendice altri 8 di 50×120, il tutto accompagnato con tavole sinottiche.

L’insieme reinterpreta l’Albero della Vita di Pantaleone da Casole secondo lo studio condotto ed è risultato del viaggio descritto con la collaborazione della medioevalista aquilana Mariagrazia Lopardi e dello storico leccese Maurizio Nocera.

Nota sull’autore: Francesco Pasca è nato a Sanarica provincia di Lecce l’11 di giugno 1946. Inizia la sua carriera artistica nel 1963 riscuotendo ampio consenso di critica. La sua prima personale è a Lecce nel 1964.Successivamente invitato e premiato in numerose rassegne. Ha prodotto personali in diverse città. Nel 1979, come poeta visivo suscita interesse nei maggiori esponenti del Gruppo ’70 e aderisce e scrive il manifesto poetico detto “della Singlossia” con la semiologa Rossana Apicella.

Con la stessa contribuisce ad organizzare la I^ rassegna internazionale di Poesia Visiva. Attualmente le sue opere si caratterizzano nella ricerca compositiva della “Palindromia”, una sorta di puzzle ideale fra passato e memoria con la realizzazione di “Reliquiari” denominati: Percorsi, Resti, Avanzi.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie