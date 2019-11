Brindisi, progetti impianti fotovoltaici. Bozzetti (M5S): “No a mega impianti che snaturano il territorio”

“Non è possibile continuare a consentire la realizzazione di mega impianti fotovoltaici ed eolici su terreni a vocazione agricola. Il paesaggio della nostro territorio è stato snaturato negli anni, con gravi ripercussioni anche per quello che riguarda la produzione vinicola, come sottolineato ieri in una nota del consorzio di tutela dei vini Doc Brindisi e Doc Squinzano. Bene ha fatto la Provincia a definire gli indirizzi per lo svolgimento delle procedure di VIA di impianti eolici e fotovoltaici. Siamo a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili, ma gli impianti devono essere localizzati in aree produttive, sulle coperture di abitazioni, parcheggi, edifici commerciali, ecc. e non su territori agricoli”. Così il consigliere del M5S Gianluca Bozzetti, in merito all’avvio, da parte della Provincia di Brindisi, del procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a VIA dei progetti presentati per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio brindisino.