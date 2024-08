Francavilla Fontana, "QCINE - Incontri tra Cinema e Cibo": tutto il programma a partire dal 29 agosto

QCINE: a Francavilla Neri Marcorè, Licia Colò, Dario Fabbri e Matteo Garrone



Neri Marcorè, Licia Colò, Dario Fabbri e Matteo Garrone sono gli ospiti della XIII edizione del QCINE che si terrà a Francavilla Fontana (BR) dal 29 agosto all’1 settembre. Quattro serate all’insegna di cultura e convivialità, con proiezioni, talk in pubblico e momenti di degustazione.

Il “Qcine”, uno degli eventi culturali più originali del panorama regionale pugliese, si articolerà in quattro serate all’insegna di cultura e spettacolo con proiezioni cinematografiche, talk in pubblico e momenti di degustazione, con l’intento di rendere la cultura un momento di convivialità e crescita per tutti, giovani e meno giovani, in uno spazio aperto nel cuore della città.

Ospiti della XIII edizione: il regista Matteo Garrone, che terrà una MasterClass di Cinema; l’attore e regista Neri Marcorè; la giornalista televisiva Licia Colò; l’analista di geopolitica Dario Fabbri.

Oltre all’incontro con l’ospite, ogni sera sarà proiettato un film in linea con il tema dell’incontro: “Io Capitano” di Matteo Garrone, “Zamora” di Neri Marcorè, la versione restaurata di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores e “L’orso” di Jean-Jacques Annaud. Nelle serate di “Io Capitano” e “Zamora”, come da tradizione per il Qcine, sarà presentato il piatto dedicato al film, realizzato dallo chef Marco Pappadà – Masseria Tredicina.

Ma il Qcine 2024 non è solo Cinema e Cibo: nello spazio esterno della Braceria “Dicoste vista Duomo”, sita sempre in piazza Giovanni XXIII, avranno luogo “Gli Aperitivi del Qcine” che ospiteranno gli incontri con l’oste-scrittore Filippo Venturi, autore del libro ed. Giallo Mondadori “Il delitto della finestrella”, e con Luigi Dimitri, autore del monologo tratto da “Spuntini di riflessione” e intitolato: “Estinzione: l’umanità ai tempi supplementari?”.

La data di inizio della manifestazione è giovedì 29 agosto alle ore 20.00: sul palco si darà spazio al talk con il giornalista Dario Fabbri, tra i più noti analisti geopolitici italiani, volto televisivo ricorrente nei talk show politici e direttore della rivista “Domino” fondata da Enrico Mentana. A seguire il pubblico potrà assistere alla proiezione della versione restaurata di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, premiato nel 1992 con l’Oscar per il Miglior Film Straniero.

Si proseguirà venerdì 30 agosto alle ore 20.00 con l’incontro con uno dei più popolari attori italiani, Neri Marcorè, che presenterà il suo primo applaudito film da regista, “Zamora”.

Sabato 31 agosto alle ore 17.00 omaggio al Cinema di Matteo Garrone con la proiezione ad ingresso gratuito del film “Pinocchio” presso il Cinema Teatro Italia in via Santa Cesarea.

Alle ore 19.00 per “Gli aperitivi del Qcine” presentazione, in collaborazione con la “Francavillese Libreria Indipendente”, del libro “Il delitto della finestrella” dell’oste-scrittore Filippo Venturi, autore originalissimo capace di coniugare due temi in apparenza distanti come la cucina e il “giallo”.

Alle ore 20.00, sul palco di piazza Giovanni XXIII salirà Matteo Garrone, regista tra i più importanti nella storia del cinema italiano, vincitore di 11 David di Donatello, 2 Grand Prix Speciali della Giuria al Festival di Cannes e candidato all’Oscar e al Golden Globe, che terrà una MasterClass di Cinema con curiosità, segreti e contributi filmati. A seguire sarà proiettato il suo ultimo film, “Io Capitano”, candidato all’Oscar 2024 per il Miglior Film Internazionale.

Domenica 1 settembre alle ore 19.00 si continuerà con “Gli aperitivi del Qcine” che ospiteranno il monologo “Spuntini di Riflessione” dal titolo: “Estinzione: l’umanità ai tempi supplementari?” dell’autore Luigi Dimitri. Alle ore 20.00, incontro con la popolare giornalista televisiva Licia Colò, nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi tra cui “Alle falde del Kilimangiaro” e “Eden” e per la sua attività di divulgazione scientifica. A seguire il pubblico potrà assistere alla proiezione del film “L’orso” di Jean-Jacques Annaud, candidato all’Oscar per il miglior montaggio e vincitore del César per il miglior film.

Ogni appuntamento sarà anticipato a partire dalle ore 19.30 dallo spazio culinario curato dalla Proloco UMPLI e Slow Food, in Piazza Vittorio Emanuele II confinante con Piazza Giovanni XXIII.

“Il Qcine”, dichiara il Sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, “è un piccolo miracolo – in realtà una grande impresa fatta di passione, fatica, intelligenza e una buona dose di coraggio – per la nostra Città, che diventa luogo attivo di discussione su alcuni temi tra i più importanti della contemporaneità e meta di ospiti di grande prestigio”. “Grazie all’enorme sforzo degli organizzatori e dell’Amministrazione Comunale”, aggiunge l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Francavilla Fontana Carmine Sportillo, “quest’anno Qcine raddoppia gli appuntamenti e offre un programma di primissimo livello. L’incontro tra Cinema e Cibo e la presenza di ospiti di spicco, quali Dario Fabbri, Neri Marcorè, Matteo Garrone e Licia Colò, diventano occasione di approfondimento culturale e di riflessione sulla realtà che ci circonda”.

Il Presidente della BCC – Banca di Credito Cooperativo di San Marzano, Emanuele Di Palma, dichiara che “Da anni, la BCC San Marzano sostiene il cinema come forma d’arte e di espressione, capace di raccontare storie e unire le persone… Siamo orgogliosi di partecipare attivamente a questo processo e di sostenere eventi come il Qcine che favoriscono lo sviluppo di una filiera cinematografica sempre più forte e riconosciuta”.

La manifestazione, diretta dal produttore cinematografico Alessandro Contessa e dallo sceneggiatore e regista Luigi Sardiello, è organizzata da Bunker Lab con il contributo del Comune di Francavilla Fontana e della Regione Puglia con l’intervento “Promuovere il Cinema 2024” realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission, a valere su risorse POC Puglia 2014/2020 Azione 6.7. L’evento è patrocinato dal Comune di Francavilla Fontana e inserito nel cartellone degli eventi di Città Estate 2024 #UnSaccoBella. Si avvale inoltre del contributo del Main sponsor BCC – Banca di Credito Cooperativo di San Marzano. Media partner Antenna Sud.

Il Qcine vi aspetta perché … con il Cinema tutto è possibile.

PROGRAMMA QCINE 2024

Ingresso gratuito

Piazza Giovanni XXIII

Francavilla Fontana (BR)

Giovedì 29 agosto ore 20.00

Talk con l’analista di geopolitica Dario Fabbri

Proiezione versione restaurata del film “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores

Venerdì 30 agosto ore 20.00

Proiezione del film “Zamora” di Neri Marcorè

Talk con l’attore e regista Neri Marcorè

Sabato 31 agosto ore 17.00 (presso Cinema Teatro Italia)

Proiezione del film “Pinocchio” di Matteo Garrone

Sabato 31 agosto ore 19.00 (presso Braceria “Dicoste vista Duomo)

Gli aperitivi del Qcine

Presentazione del libro “Il delitto della finestrella” (“Giallo Mondadori”)

Talk con lo scrittore Filippo Venturi

Sabato 31 agosto ore 20.00

MasterClass del regista Matteo Garrone

Proiezione del film “Io Capitano” di Matteo Garrone

Domenica 1 settembre ore 19.00 (presso Braceria “Dicoste vista Duomo)

Gli aperitivi del Qcine

