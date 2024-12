Arpal - centri per l'impiego: 35 annunci di lavoro per 41 figure professionali a Brindisi e provincia

ARPAL e Centri per l’Impiego: 35 annunci di lavoro per 41 figure professionali in provincia di Brindisi

Sono 35 gli annunci di lavoro per 41 figure professionali registrati nella settimana dal 16 al 23 dicembre 2024 nell’ambito territoriale di Brindisi, come riportato nel Report settimanale appena pubblicato, consultabile a questo link.

Le offerte, disponibili sul sito e sull’app “LavoroxTe Puglia”, sono costantemente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli annunci vengono diffusi anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, dove è possibile trovare informazioni su nuove opportunità di lavoro e sugli eventi di orientamento organizzati sul territorio.

Settori con maggiori opportunità lavorative

Questa settimana, le offerte di lavoro si concentrano nei seguenti settori:

Metalmeccanico: 8 posti vacanti

Commercio: 7

Edilizia: 5

Logistica: 4

Artigianato: 3

Turismo: 2

Servizi alla persona: 2

Ingegneristico: 2

Immobiliare: 2

Chimico: 2

Tecnico: 1

Elettromeccanico: 1

Contabile: 1

Amministrativo: 1

Corsi di formazione e programmi di inserimento lavorativo

Oltre agli annunci di lavoro, è sempre aggiornata la sezione dedicata ai corsi di formazione rivolti a diplomati e disoccupati. A queste opportunità si aggiungono i programmi Garanzia Giovani e NEET, mirati a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani in cerca di occupazione.

Supporto dai Centri per l’Impiego

Per qualsiasi richiesta o supporto, cittadini e imprese possono contattare gli operatori di ARPAL Puglia nei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi:

CPI Brindisi: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it | Tel. 0831 544700

CPI Francavilla Fontana: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it | Tel. 0831 1568035

CPI Ostuni: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it | Tel. 0831 1568001

Si invita a consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia per restare aggiornati su tutte le nuove opportunità lavorative.

ARPAL: un’agenzia per il lavoro e l’inclusione

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia, istituita con la Legge regionale n. 29 del 2018, si occupa di:

Gestire i Centri per l’impiego;

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Promuovere l’integrazione di persone con disabilità o in condizioni di fragilità;

Supportare l’osservatorio del mercato del lavoro;

Collaborare alla programmazione dell’offerta formativa.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio comunicazione ARPAL Puglia: comun

icazione@arpal.regione.puglia.it

Sito web: www.arpal.regione.puglia.it